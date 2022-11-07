Общество 07 ноября 2022, 12:01 Ксения Собчак вернулась в Россию — СМИ РИА «Новости»: журналистка Ксения Собчак вернулась в Россию РИА "Новости"

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Известная журналистка и блогер Ксения Собчак вернулась в Россию через контрольно-пропускной пункт в Псковской области. Об этом написало РИА «Новости».

Очевидцы заметили женщину, когда она пешком переходила государственную границу с Латвией на КПП «Бурачки».

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В конце октября стало известно, что Собчак воспользовалась вторым гражданством Израиля и отправилась в Литву через Белоруссию.

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Перед этим в доме Собчак прошли обыски, ее коммерческого директора Кирилла Суханова, а также бывшего главного редактора модного журнала Tatler Ариана Романовского задержали подозрению в вымогательстве денежных средств у главы корпорации «Ростех» Сергея Чемезова.

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал, что Собчак не является фигуранткой по делу Суханова и Романовского, имеет в расследовании процессуальный статус свидетеля, писал RT.

Собчак назвала выдвинутые обвинения чушью и пообещала, что правоохранительные органы придут точно к такому же выводу.

Ранее московское УФАС наказало Собчак за рекламную интеграцию с игристым вином в видеоролике на YouTube-канале и вынесло предупреждение. Ведомство отметило, что российское законодательство запрещает рекламировать алкогольные напитки в интернете.