07 ноября 2022, 12:01
Ксения Собчак вернулась в Россию — СМИ
РИА «Новости»: журналистка Ксения Собчак вернулась в Россию
Известная журналистка и блогер Ксения Собчак вернулась в Россию через контрольно-пропускной пункт в Псковской области. Об этом написало РИА «Новости».
Очевидцы заметили женщину, когда она пешком переходила государственную границу с Латвией на КПП «Бурачки».
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В конце октября стало известно, что Собчак воспользовалась вторым гражданством Израиля и отправилась в Литву через Белоруссию.
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Перед этим в доме Собчак прошли обыски, ее коммерческого директора Кирилла Суханова, а также бывшего главного редактора модного журнала Tatler Ариана Романовского задержали подозрению в вымогательстве денежных средств у главы корпорации «Ростех» Сергея Чемезова.
ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал, что Собчак не является фигуранткой по делу Суханова и Романовского, имеет в расследовании процессуальный статус свидетеля, писал RT.
Собчак назвала выдвинутые обвинения чушью и пообещала, что правоохранительные органы придут точно к такому же выводу.
Ранее московское УФАС наказало Собчак за рекламную интеграцию с игристым вином в видеоролике на YouTube-канале и вынесло предупреждение. Ведомство отметило, что российское законодательство запрещает рекламировать алкогольные напитки в интернете.
Ксения Собчак
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