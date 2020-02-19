Ксения Собчак раскрыла любимые места отца в Санкт-Петербурге
Со дня смерти первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака прошло ровно двадцать лет. Его дочь Ксения Собчак рассказала, где экс-глава города проводил свободное время. Об этом сообщил «Петербургский дневник».
Собчак скончался в 62 года во время рабочей поездки в Калининградскую область. Сегодня, в годовщину его ухода из жизни, проходит несколько памятных мероприятий. Например, панихида на Никольском кладбище Александро-Невской лавры, возложение цветов к бюсту на Васильевском острове и памятный концерт в Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д. Д. Шостаковича.
Его младшая дочь Ксения Собчак назвала городские места, где первый мэр любил бывать.
«Любимыми местами моего отца в Петербурге были Летний сад и набережные Васильевского острова», — заметила Собчак.
Ранее Ксения Собчак подтвердила участие в мероприятиях в День памяти первого мэра города Анатолия Собчака.