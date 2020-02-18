Ксения Собчак примет участие в мероприятиях памяти отца

Ксения Собчак призналась, что благодарна городу за сохранение памяти об отце.

Сообщается, что в день 20-летия со дня смерти Анатолия Собчака пройдет панихида на Никольском кладбище Александро-Невской лавры. В Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д. Д. Шостаковича состоится концерт, посвященный памяти первого мэра. Организатором мероприятия стал Фонд Анатолия Собчака, который возглавляет вдова Собчака Людмила Нарусова. Отмечается, что дирижером выступит художественный руководитель Национального филармонического оркестра России, друг Собчака Владимир Спиваков.

Напомним, Анатолий Собчак занял пост мэра Санкт-Петербурга 12 июня 1991 года. Он руководил городом в течение четырех лет. 19 февраля он скончался в поездке в Калининград.