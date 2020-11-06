Ксения Шойгу рассказала, как узнала о назначении отца на должность министра обороны

Ксения Шойгу опубликовала поздравительный пост для своего отца — Сергея Кужугетовича. 6 ноября 2020 года прошло ровно восемь лет с момента назначения Сергея Шойгу на должность министра обороны РФ.

«Сегодня везде твои кадры на посту — для меня же ты еще пример лучшего главы семьи, мой учитель и источник вдохновения!» — написала Ксения Шойгу в своем аккаунте в Instagram.

Она также опубликовала два видео. На первом улыбающийся Сергей Шойгу, а на втором сама Ксения рассказывает про тот день, когда стало известно о назначении ее отца на должность министра обороны.

«Я тогда работала в банке. Сидела за столом. Смотрю — люди на меня странно смотрят. Может, что-то не так? Я пошла в ванную проверить в зеркало — вдруг что-то не так. Нет, все было нормально», — поделилась Ксения Шойгу.

Потом окружающие начали поздравлять девушку, но не уточняли, с чем именно. И только подруга объяснила ей, что Сергей Шойгу стал министром обороны.

«Никто в семье не знал. Все были в шоке. И я тогда начала ему звонить», — заключила Ксения.

Владимир Путин назначил Сергея Шойгу на пост главы министра обороны 6 ноября 2012 года. До этого он был губернатором Московской области, а ранее — министром РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.