Ксения Шойгу проведет всероссийский забег в мае. Коронавирус помешать не должен

В мае 2020 года «Лига Героев», которой руководит Ксения Шойгу, проведет массовый полумарафон «ЗаБег.рф». Организаторы уверены, что коронавирус им не помешает.

Отменять или переносить забег в связи с угрозой коронавируса повода нет. По словам Шойгу, она и сама побежит в этом полумарафоне, на старт которого по всей России выйдут не менее 150 тысяч человек.

«Мы тщательно наблюдаем за информационным полем и, конечно, слушаем наших старших коллег из министерства спорта и министерства здравоохранения. Пока самое большое внимание уделено массовым мероприятиям с участием более пяти тысяч человек. Приблизительно 95% мероприятий, которые пройдут у нас, не превышают этот лимит», — рассказала лидер «Лиги Героев».

По ее словам, до полумарафона еще уйма времени. За те три месяца, которые остались до старта, ситуация с коронавирусом может кардинально измениться.

«Я уверена, что ситуация нормализуется», — сказала Шойгу.

В мероприятии примут участие жители всех 85 регионов России. Всего ожидают 150 тысяч человек в целом по стране, а может, и больше. В Подмосковье «ЗаБег.рф» пройдет в Королеве.

Сейчас в некоторых регионах страны власти ограничили проведение массовых мероприятий. Это связано с пандемией коронавируса. Считается, что он передается через контакты людей друг с другом. По этой причине в Подмосковье, где в мае стартует забег «Лиги Героев», ввели режим повышенной готовности. Бояться изоляции жителям региона не стоит: полный карантин Московской области не грозит. В регионе, по последним сведениям, зафиксировали всего три случая заражения. Все больные живы.