Общество 27 декабря 2022, 08:26 Ксения Шойгу посетила Донбасс Руководитель проекта «Лига героев» Ксения Шойгу посетила Донбасс Телеканал «360»

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Руководитель проекта «Лига героев» Ксения Шойгу перед праздниками побывала в Донбассе. Она проинспектировала ход доставки гумпомощи и подарков, поздравила с Новым годом детей в интернате и учебно-реабилитационном центре для слабовидящих, навестила раненых военнослужащих. Шойгу приехала вместе с популярным музыкантом ST (Александром Степановым).

Лига героев с октября регулярно направляет гуманитарную помощь в новые регионы России. Прибытие каждой колонны сопровождается медийными лицами, а также фото- и видеофиксацией доставки груза. Один из первых гумконвоев направили в Стаханов Луганской Народной Республики. Именно в этот город Ксения Шойгу и Александр Степанов заехали в первую очередь.

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Стаханов по-прежнему подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Из-за регулярных ракетных атак из местного приюта эвакуировали детей, и 43 ребенка разместили в специальной школе-интернате в Петровском вместе с детьми из других районов. Все ребята получили новогодние подарки, а сам интернат при поддержке Лиги героев оснастили бойлерами и котлами, обеспечили постельным бельем, полотенцами и прочими вещами первой необходимости.

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Специальное оборудование получил и уникальный для республики учебно-реабилитационный центр для слепых и слабовидящих детей. Центр, функционирующий как общеобразовательная школа, открылся в 2017 году, в 2023-м у него ожидаются первые выпускники. Учебное заведение оснастили принтерами для печати шрифтом Брайля. Малыши получили звенящие мячи для голбола и специальные развивающие конструкторы.

Лига героев проведет 35 театрализованных новогодних представлений для 5,5 тысячи детей в городах ДНР, ЛНР и Запорожской области. Одна из самых масштабных новогодних детских акций России предполагает выступления в 12 населенных пунктах за девять дней.

На городских площадях, в местных школах и ДК выступят профессиональные артисты в роли Деда Мороза и Снегурочки, любимых героев русских мультфильмов и сказок. Спектакли будут сопровождаться интерактивно-игровой программой, спецэффектами и яркими декорациями.

В одном из праздников приняли участие Ксения Шойгу и Александр Степанов.

Мы в команде очень рады, что нам удалось устроить 35 новогодних представлений для детишек в абсолютно разных уголках ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей. Ну и, конечно, с помощью партнеров Лиги Героев, мы собрали более 110 тысяч новогодних подарков, которые развезут по новым территориям и передадут детишкам, чтобы у каждого из них был Новый год независимо от обстоятельств. Ксения Шойгу руководитель проекта «Лига героев»

Реализация широкого плана поддержки регионов стала возможной и благодаря тому, что к Лиге героев подключились спонсоры и меценаты. В общей сложности в Донбасс отправится более 110 тысяч детских подарков.

Часть из них удалось собрать благодаря благотворительной акции «Соверши поступок!». Совместная акция Лиги героев и АНО «Остров фортов» проводилась с 28 ноября по 15 декабря. Каждый россиянин мог передать подарок детям Донбасса.

Александр Степанов признался, что до сих пор вспоминает улыбки и радость в глазах детей, распаковывавших подарки, в интернате, который посетил вместе с Ксенией Шойгу.

«Но в первую очередь мы уделили им внимание: водили хоровод, со многими просто общались, ведь именно это бесценно и очень важно сейчас, даже сильнее любых подарков, я думаю. Если у нас получилось подарить детям хоть чуть-чуть новогоднего настроения, то это уже все не зря», — добавил он.

Ксения Шойгу также навестила военнослужащих, проходящих реабилитацию в Луганской многопрофильной больнице. Лечебное заведение получило телевизоры для палат. Гостья поблагодарила врачей за работу (кстати, именно эта клиника будет дежурной в ночь на 1 января), а героев — за службу. Она пожелала им здоровья и скорейшего возвращения в строй.

В Стаханове Ксения Шойгу также посетила местный Свято-Николаевский храм, отметивший в этом году 120-летие.

«Лига героев» — крупнейший организатор массовых спортивных мероприятий России. Основные из них — «Гонка героев», всероссийский полумарафон с синхронным стартом «ЗаБег.РФ», велогонка «La Strada».