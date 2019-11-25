Ксения Шойгу показала в Instagram свою маму

«Это моя красавица», — написала Ксения на фото в Stories. Также девушка поздравила с Днем матери всех мам и детей.

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День матери: история, традиции, как празднуют в России Подробнее

Ирина Шойгу — декан одного из факультетов в Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС). С будущим супругом Ирина познакомилась в студенческие годы. Пара поженилась в 1977 году. У них родились две дочери — Юлия и Ксения.

День матери в России каждый год отмечают 25 ноября. Этот праздник появился в стране в 1998 году. По-настоящему праздновать его стали лишь несколько лет назад. В последние годы многие предпочитают поздравлять своих мам не только лично, но и в соцсетях. Нередко в этот день запускают специальные флешмобы.