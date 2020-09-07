Ксения Рябинкина рассказала о своем романе с Кобзоном

Экс-балерине приписывали романы со многими известными людьми. Однако не все они были правдой. Рябинкина рассказала о том, что происходило на самом деле.

Отношений с актером Андреем Мироновым у нее не было. По словам артистки, это все выдумала другая советская актриса Татьяна Егорова, чтобы оправдать свой разрыв с Мироновым.

«Это одна в своей книге навыдумывала, что, мол, ее любовная связь с Мироновым прекратилась, потому что он стал ухаживать за мной. Но это не так», — пояснила Рябинкина.

Она также пролила свет на свою связь с Иосифом Кобзоном. Отношения у них действительно были, певец ухаживал за ней, но все быстро закончилось.

«Для моей жизни он никакого значения не имел, как и я для его…», — подчеркнула бывшая балерина.