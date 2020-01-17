Ксения Пунтус впервые рассказала поклонникам о падении из окна

Модель Ксения Пунтус, которая выпала из окна на прошлой неделе, опубликовала первый пост в Instagram. В нем она рассказала, что случилось, и развеяла все слухи.

Как написала Ксения, никаких запрещенных веществ в этой истории нет и не было, что подтвердили и врачи. Пунтус написала, что всегда негативно относилась к наркотикам, выбирая спорт и здоровую вкусную еду.

Она уличила во лжи модель Алесю Кафельникову, которая писала о возможных слежках за ней, а также о полной потере памяти.

Также Пунтус заявила, что Андрей, внук Никиты Михалкова, совсем не виноват в случившемся. Она назвала его «чудеснейшим человеком» и вспомнила, как гуляла с ним по музеям и смотрела кино на итальянском.

«Весь инцидент — нелепая случайность, которая послужит огромнейшим уроком на всю оставшуюся жизнь», — написала модель.