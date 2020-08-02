Ксения Бородина оправдалась за скандальную обложку со словами про располневших женщин

Ведущая Ксения Бородина заявила, что слова «Если располнела после родов, муж ушел — виновата сама» вырваны из контекста. Фразу напечатали на обложке журнала «Телесемь».

«Вот по этой причине я не даю интервью, а если даю, то раз в 100 лет!» — написала Бородина в своем аккаунте в Instagram.

Телеведущая потребовала извинений от журнала, а также пообещала, что больше никогда не даст им интервью.

«Слова вырваны из контекста! Всегда все нормальные журналы обговаривают вынос на обложку, этот журнал исключение!» — заявила Ксения Бородина.

Ранее появилась информация об уровне заработной платы ведущий проекта «Дом-2». Выяснилось, что Ксения Бородина получает не больше 30 тысяч долларов в месяц. Примерно такая же сумма выплачивается Ольге Бузовой. Первая Ведущая проекта Ксения Собчак получала 100 тысяч долларов ежемесячно. Менее известный ведущий Влад Кадони зарабатывает 140 тысяч рублей в месяц. Столько же может получить простой участник шоу, это максимальная цифра — обычно сумма меньше. Плюс на проекте можно получать бонусы за рекламу.