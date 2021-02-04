КС решил отказаться от сторонних правовых материалов

В суде уверили, что авторитетные исследования при рассмотрении дел «не будут выбрасывать в корзину».

«Несмотря на исключение из регламента специального параграфа о сторонних правовых материалах в конституционном судопроизводстве, это не лишает стороны возможности представлять заключения ученых в качестве аргументации своей позиции», — рассказали в пресс-службе.

По данным КС, судьи при подготовке дела к рассмотрению изучают зарубежную и международную практику, актуальную научную и собирательную информацию по вопросу.

«Как и прежде, КС сам волен выбирать себе друзей, а настоящие друзья действуют не для галочки», — добавили в суде. В сообщении говорится, что институт «друзей суда» провоцировал авторов заключений иногда на некие политические аргументы. Ученые опасались, что amicus curiae может создать лишние способы для продавливания той или иной позиции.