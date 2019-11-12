КС разрешил изымать имущество семей и друзей коррупционеров

Российский Конституционный суд признал законным изъятие имущества в пользу государства у любых граждан, если они не могут подтвердить законность его приобретения. Таким образом, нормы теперь касаются не только чиновников и членов их семей.

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Суд принял такое решение после громкого дела бывшего полковника Дмитрия Захарченко, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на отказные определения КС. Его родители, сестра и знакомые подали жалобу, где заявили о неправомерности изъятия у них более девяти миллиардов рублей. По словам заявителей, они не обязаны доказывать законность получения денежных средств.

В свою очередь КС отметил, что произведенная конфискация «относится к особым правовым мерам». Подобное изъятие необходимо для борьбы с коррупцией и защиты конституционных ценностей. Так же суд заявил, что не нашел никаких нарушений норм в конфискации имущества у друзей и родственников коррупционера.

Как подчеркнул адвокат Захарченко Александр Горбатенко, таким решением Конституционный суд разрешил обращать в доход государства средства всех лиц, которых уличили в связях со взяточниками.

Экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко арестовали 10 сентября 2016 года. Его приговорили к 13 годам колонии строго режима за получение взятки в 3,5 миллиона рублей и выплате штрафа 117 миллионов рублей.