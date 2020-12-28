КС признал законным ограничение передвижения во время пандемии

В суде рассматривали запрос Протвинского городского суда Московской области, связанное с ограничениями, которые были введены из-за пандемии коронавируса в регионе в марте.

Один из жителей в апреле покинул место своего постоянного проживания в период действия ограничений. За это на него составили протокол за невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения и завели дело об административном нарушении.

Судья Протвинского суда в сентябре этого года при рассмотрении дела указала, что право на свободу передвижения граждан является одним из основных и закреплено в Конституции. Но рассмотрение дела приостановили, что направить запрос в Конституционный суд. Таким образом суд хотел «исключить возможность необоснованного привлечения к ответственности».