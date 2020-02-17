КС открестился от слов своего судьи о «незаконном СССР»

Судья КС Арановский назвал Советский Союз «незаконным государством» от своего имени. Большинство его коллег так не считает.

«Особое мнение судьи Конституционного суда является его личным мнением, отличающимся от того, которого придерживается большинство судей Конституционного суда», — приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы КС.

Там пояснили, что на практике будет работать только решение КС. Все остальные рассуждения по этому вопросу — это личные домыслы.

Ранее судья Конституционного суда Константин Арановский заявил, что СССР был незаконно созданным государством. Считать Россию его преемницей не стоит. По мнению Арановского, у современной России не должно быть ничего общего с государством, которое занималось «репрессивно-террористическими деяниями».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал Россию фактической и законной преемницей Советского Союза и не стал подробно комментировать личную трактовку отечественной истории Арановским.