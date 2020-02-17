КС открестился от слов своего судьи о «незаконном СССР»
«Особое мнение судьи Конституционного суда является его личным мнением, отличающимся от того, которого придерживается большинство судей Конституционного суда», — приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы КС.
Там пояснили, что на практике будет работать только решение КС. Все остальные рассуждения по этому вопросу — это личные домыслы.
Ранее судья Конституционного суда Константин Арановский заявил, что СССР был незаконно созданным государством. Считать Россию его преемницей не стоит. По мнению Арановского, у современной России не должно быть ничего общего с государством, которое занималось «репрессивно-террористическими деяниями».
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал Россию фактической и законной преемницей Советского Союза и не стал подробно комментировать личную трактовку отечественной истории Арановским.