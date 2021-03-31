Крытую ледовую площадку построят в Коротчаево

Строительство крытой ледовой площадки началось в Коротчаево. Сейчас специалисты устанавливают стеновые панели здания спортивного объекта, сообщила ОГТРК «Ямал-Регион».

В скором времени строители приступят к устройству кровли. Работы планируется завершить к середине апреля. Уточняется, что общая площадь здания составляет около трех тысяч квадратных метров. В комплексе будут предусмотрены раздевалки, душевые, офисные и бытовые помещения.

«Толщина утепления этих панелей рассчитана для северных районов. Проектировщики учли все тонкости их производства. По их проектным расчетам и были заказаны эти панели», — рассказал руководитель проекта подрядной организации Ислам Тесаев.

Техническая сдача объекта назначена на конец сентября текущего года.