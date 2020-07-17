Крысы устроили поединок на глазах у кота: видео

Грызуны встали на задние лапки, а передними наносили удары, точь-в-точь как боксеры. Однако вскоре крысы внезапно разбежались каждый в свою сторону. За всем происходящим наблюдал кот.

«По дороге домой я увидела это забавное зрелище! Мы так привыкли видеть, как дерутся кошки. Но вы когда-нибудь видели, как дерутся крысы? Кошка, которая решила не вмешиваться в это, — умная кошка!» — написала девушка.

Ролик стал расходиться по соцсетям, и комментаторы отметили, что подобная драка крыс — довольно редкое зрелище. И, конечно, не смогли удержаться от шуток по этому поводу.

«Первое правило крысиного клуба — никогда не говорить о крысином клубе», — отметил charfax.

«Том и Джерри», часть 3, ха-ха», — написал Alan Edouard Tan.

«Крысы заметили кота, они просто выясняли, кого он съест», — решил chimichingas.