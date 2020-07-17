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    17 июля 2020, 14:38

    Крысы устроили поединок на глазах у кота: видео

    Анастасия Кременчугская

    Пользовательница Сети с ником Cheez Goh поделилась на Facebook видео с необычным зрелищем. Женщина возвращалась домой и увидела эпичную битву. Две крысы отчаянно сражались, не желая уступать друг другу. Об этом сообщило РИА ФАН.

    Грызуны встали на задние лапки, а передними наносили удары, точь-в-точь как боксеры. Однако вскоре крысы внезапно разбежались каждый в свою сторону. За всем происходящим наблюдал кот.

    «По дороге домой я увидела это забавное зрелище! Мы так привыкли видеть, как дерутся кошки. Но вы когда-нибудь видели, как дерутся крысы? Кошка, которая решила не вмешиваться в это, — умная кошка!» — написала девушка.

    Ролик стал расходиться по соцсетям, и комментаторы отметили, что подобная драка крыс — довольно редкое зрелище. И, конечно, не смогли удержаться от шуток по этому поводу.

    «Первое правило крысиного клуба — никогда не говорить о крысином клубе», — отметил charfax.

    «Том и Джерри», часть 3, ха-ха», — написал Alan Edouard Tan.

    «Крысы заметили кота, они просто выясняли, кого он съест», — решил chimichingas.