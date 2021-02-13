Надувная крыша просела под тяжестью снега в воздушно-опорном сооружении теннисного корта в Щелкове в Московской области. Ее приняли решение сдуть полностью до очистки. Об этом «360» рассказала дежурный сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по региону Наталья Данилова.

«Во избежание несчастных случаев было принято решение сдуть крышу до полной очистки. Работа проводится с соблюдением всех требований безопасности. Пострадавших нет», — рассказал Данилова.

Корт расположен на улице Центральной, 71.

Непогода обрушилась на область снегом и морозом. Водителей попросили пересесть на общественный транспорт, чтобы не создавать на дорогах заторы и аварийные ситуации. Для удобства пассажиров в Подмосковье открыли точки, где можно выпить горячего чая, — всего около 130 точек в 42 разных округах. Они работают в часы пик по утрам и вечерам на автовокзалах в Волоколамске, Коломне, Воскресенске, Озерах и Верее. Также открыты точки на остановках «Костино» и «Ельдигино» в Пушкино, «микрорайон Северный» и «Улица Николаева» в Электростали, «Вокзал» и «Автостанция» в Павловском Посаде и в других местах.

Чай можно бесплатно получить во время ожидания автобуса на остановке. Об этом сообщила «Парламентская газета».