Крышу «СКА Арены» в Санкт-Петербурге начнут устанавливать в конце года

Спортивно-концертный комплекс «СКА Арена» продолжают строить в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на подрядчика.

Строительством занимаются около двух тысяч человек.

«У нас на 95% завершена в монолитной части отметка минус первого этажа, где будет располагаться паркинг, на 100% первый и второй этажи», — рассказал генеральный директор по строительству компании-подрядчика Андрей Завьялов.

Он уточнил, что до конца года начнется строительство крыши. По словам Завьялова, это будет самый зрелищный и сложный этап из-за особенностей конструкции.