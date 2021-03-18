Крышу дома Довлатова залатают после жалоб режиссера Германа-младшего

На протечки в доме Довлатова на улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге обратили внимание только после обращений кинорежиссера Алексея Германа-младшего в разные инстанции. Об этом сообщил Piter.tv.

Несколько недель он ждал ответа из управляющей компании, но реакции не последовало. С мокрыми стенами и падающим потолком живет не только режиссер, но и его соседи как минимум в четырех квартирах. Первый пост о коммунальной проблеме Герман-младший опубликовал 27 февраля.

«По телевизору говорят, что стало жить лучше, но в доме Довлатова течет крыша, мокнут стены, но всем глубоко наплевать. Проси или не проси, но ничего не меняется», — написал режиссер в Facebook.

Осенью 2020 года в доме ремонтировали кровлю, но протечки остались.

В итоге Герман-младший написал на сайт «Санкт-Петербург», в местное отделение «Единой России», как представителю большинства, а также губернатору Александру Беглову во «ВКонтакте». Наиболее активная переписка у сценариста завязалась на странице главы Северной столицы в соцсети. Вскоре на него вышел главный инженер компании, которая делала капитальный ремонт.

«Мы были с представителем Фонда капитального ремонта и подписали акт, что протечки повсеместны. Сейчас, видимо, начнут делать крышу», — добавил режиссер.

Герман отказался от материальной компенсации за уничтоженный ремонт. Однако он надеется, что на этот раз крышу починят как следует.