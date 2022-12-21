21 декабря 2022, 04:49
Крыши домов предложили массово озеленять в России
«Известия»: в России начнут массово озеленять крыши и открывать экопарковки
Российские власти запланировали использовать экологичные технологии при благоустройстве городов. Речь идет о засаживании крыш растениями, «умном» освещении улиц и экопарковках, сообщила газета «Известия».
Такой пункт внесли в проект плана мероприятий по реализации Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года. Минстрою поручено проработать этот вопрос к 2024-му году.
Реклама
«Инициативу нужно рассматривать вместе с комплексной программой формирования комфортной жилой и общественной среды для россиян. В современной урбанистике „умное“ освещение, экопарковки или зеленые кровли являются важными составляющими городской ткани», — сказала глава архитектурного бюро MAD Architects Мария Николаева.
Реклама
Она напомнила, что зимой благодаря зеленым кровлям уменьшаются теплопотери здания до 35%, а летом они защищают от жары. Это дает возможность экономить на общедомовых ЖКУ.
По мнению партнера архитектурного бюро Syntaxis Александра Старикова, такие решения позволят сэкономить огромное количество электроэнергии и бюджетных средств
«По данным производителей, это „умное“ освещение позволяет снизить затраты на энергопотребление до 50–55%», — рассказал он.
Российский экологический оператор ранее сообщил, что в каждом регионе страны нужно открыть пункты приема живых елей от граждан. После новогодних каникул праздничные деревья лучше утилизировать, так как при гниении на полигонах они выделяют опасный газ метан.
ЖКХ
Реклама
Реклама