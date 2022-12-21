Общество 21 декабря 2022, 04:49 Крыши домов предложили массово озеленять в России «Известия»: в России начнут массово озеленять крыши и открывать экопарковки Телеканал «360»

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Российские власти запланировали использовать экологичные технологии при благоустройстве городов. Речь идет о засаживании крыш растениями, «умном» освещении улиц и экопарковках, сообщила газета «Известия».

Такой пункт внесли в проект плана мероприятий по реализации Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года. Минстрою поручено проработать этот вопрос к 2024-му году.

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«Инициативу нужно рассматривать вместе с комплексной программой формирования комфортной жилой и общественной среды для россиян. В современной урбанистике „умное“ освещение, экопарковки или зеленые кровли являются важными составляющими городской ткани», — сказала глава архитектурного бюро MAD Architects Мария Николаева.

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Она напомнила, что зимой благодаря зеленым кровлям уменьшаются теплопотери здания до 35%, а летом они защищают от жары. Это дает возможность экономить на общедомовых ЖКУ.

По мнению партнера архитектурного бюро Syntaxis Александра Старикова, такие решения позволят сэкономить огромное количество электроэнергии и бюджетных средств

«По данным производителей, это „умное“ освещение позволяет снизить затраты на энергопотребление до 50–55%», — рассказал он.

Российский экологический оператор ранее сообщил, что в каждом регионе страны нужно открыть пункты приема живых елей от граждан. После новогодних каникул праздничные деревья лучше утилизировать, так как при гниении на полигонах они выделяют опасный газ метан.