Крыша спорткомплекса просела под тяжестью снега в Краснодаре. Видео

«Воздухоопорный купол спорткомплекса „Екатеринодар“ на улице Восточно-Кругликовская, 66/1 сложился из-за большого выпадения осадков, налипания мокрого снега. Жертв и пострадавших нет. На крыше начались аварийно-восстановительные работы», — сообщили в городской думе Краснодара.

В социальных сетях начали появляться видео и фото с места происшествия. На кадрах видно, что купол полностью упал на пол учреждения, накрыв спортивный инвентарь и залы для тренировок.

Источник фото: Telegram-канал «Смертин»

В администрации отметили, что в «Екатеринодаре» проводятся самые разные спортивные мероприятия и тренировки. Зал оборудован боксерским рингом, татами, борцовским ковром и ковром для художественной гимнастики и тренажерным залом. Помимо этого, в спорткомплексе находится пять теннисных кортов.

В воскресенье в городе выпал снег. Из-за этого даже был закрыт местный аэропорт. По словам синоптиков, сегодня в Краснодаре тоже ожидается снегопад.