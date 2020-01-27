Крыша протекла в екатеринбургском детсаду. Видео

Судя по снимкам, которые оказались в распоряжении информагентства, крыша протекла в тех комнатах, где дети спят. На потолке и стенах виднеется плесень, которую приходится соскребать ежедневно. По словам директора детсада Маргариты Неволиной, в прошлом году были аналогичные проблемы.

«Были написаны письма в администрацию (района — прим. ИА Ura.ru), приезжало руководство, смотрели, но денежных средств не было», — рассказала Неволина.

Она добавила, что родители воспитанников пишут письмо главе департамента образования администрации Екатеринбурга с просьбой решить проблему с протекающей крышей.



В управлении образования Кировского района комментировать ситуацию изданию отказались. В пресс-службе департамента образования Екатеринбурга обещали дать комментарий позже.