    27 января 2020, 11:26

    Крыша протекла в екатеринбургском детсаду. Видео

    Артур Блянихов

    В Екатеринбурге в детском саду № 469 (Кировский район) протекла крыша, но учреждение на ремонт не закрыли. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

    Судя по снимкам, которые оказались в распоряжении информагентства, крыша протекла в тех комнатах, где дети спят. На потолке и стенах виднеется плесень, которую приходится соскребать ежедневно. По словам директора детсада Маргариты Неволиной, в прошлом году были аналогичные проблемы.

    «Были написаны письма в администрацию (района — прим. ИА Ura.ru), приезжало руководство, смотрели, но денежных средств не было», — рассказала Неволина.

    Она добавила, что родители воспитанников пишут письмо главе департамента образования администрации Екатеринбурга с просьбой решить проблему с протекающей крышей.

    В управлении образования Кировского района комментировать ситуацию изданию отказались. В пресс-службе департамента образования Екатеринбурга обещали дать комментарий позже.