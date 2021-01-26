Крыса в унитазе напугала жительницу Пскова среди ночи

Женщина отметила, что она не сумасшедшая, не пьет и грызун ей точно не показался.

«В 04:00 в моей квартире на четвертом этаже по улице Стахановской, 1, из унитаза вылезла огромная крыса и при включении света опять туда нырнула. Мне плохо до сих пор, и я не могу сказать домочадцам, у них вообще истерика будет. Дезинфекцией канализации теперь не занимаются?» — написала она.

Женщина подчеркнула, что им с семьей не нужна лишняя инфекция, которая попала бы в квартиру, если бы крыса выбралась из унитаза на пол. Она добавила, что растит маленьких внуков и с нее и ее родственников достаточно эпидемий.

На обращение ответил глава администрации Пскова Александр Братчиков. Он написал, что в доме по указанному адресу ежемесячно проводят дератизацию подвальных помещений. Он уточнил, что последний раз обработку проводили 18 января этого года, в следующий раз планируют совершить в середине февраля.

Братчиков также добавил, что управляющая организация периодически прочищает инженерные системы водоотведения этого дома, однако провести там дератизацию невозможно.