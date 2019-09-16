Крыму предложили дать второе официальное название

Крымские греки предложили добавить к названию республики историческую часть, чтобы полуостров стал Крымом-Тавридой. Такую инициативу поддержал вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов.

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«Мне кажется очень значимой инициатива греков Тавриды использовать в названии нашей республики наряду с имеющимся еще добавление историческое, которое бы звучало так: Республика Крым — Таврида», — приводит «Российская газета» слова Мурадова.

Он напомнил, что подобные названия уже давно используются на территории России. Например, Республика Саха (Якутия) или Республика Северная Осетия - Алания.

По словам вице-премьера правительства Крыма, название Таврида существовало на полуострове в течение многих веков, и своим предложением греки «смотрят в историческую глубину».

Мурадов добавил, что сначала поддержать двойное название должна общественность. Если инициатива получит одобрение, то предложение смогут вынести на обсуждение в Государственный совет республики.

Представители греческой делегации приехали в Симферополь в рамках симпозиума «Крымская Эллада: греческое наследие Тавриды». Таврида является одним из исторических названий полуострова.