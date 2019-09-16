Крыму предложили дать второе официальное название
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«Мне кажется очень значимой инициатива греков Тавриды использовать в названии нашей республики наряду с имеющимся еще добавление историческое, которое бы звучало так: Республика Крым — Таврида», — приводит «Российская газета» слова Мурадова.
Он напомнил, что подобные названия уже давно используются на территории России. Например, Республика Саха (Якутия) или Республика Северная Осетия - Алания.
По словам вице-премьера правительства Крыма, название Таврида существовало на полуострове в течение многих веков, и своим предложением греки «смотрят в историческую глубину».
Мурадов добавил, что сначала поддержать двойное название должна общественность. Если инициатива получит одобрение, то предложение смогут вынести на обсуждение в Государственный совет республики.
Представители греческой делегации приехали в Симферополь в рамках симпозиума «Крымская Эллада: греческое наследие Тавриды». Таврида является одним из исторических названий полуострова.