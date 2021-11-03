Крымский винодел рассказал о необычном эксперименте

Российский винодел Андрюс Юцис провел эксперимент: он погрузил бутылки вина на дно Черного моря, чтобы выдержать его там в идеальной температуре. Об этом написало РИА ФАН.

«Мне хотелось провести эксперимент, потому что на дне моря идеальная температура хранения вина. Ниже 10 метров температура уже постоянная. На этом уровне море как не прогревается, так и не промерзает — оно зимой и летом одной и той же температуры. Плюс там почти всегда темно, практически нет световых перепадов», — рассказал винодел.

Он пояснил, что для идеальной выдержки вину нужны именно такие условия — полный покой и неменяющаяся температура хранения.