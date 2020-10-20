Крымский сенатор заявил, что у Украины не осталось ничего для шантажа полуострова

Украина больше не сможет шантажировать Крым водной блокадой. Проблему дефицита воды на полуострове скоро окончательно решат с помощью федерального центра.

Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков заметил в беседе с РИА «Новости», что вопрос нехватки пресной воды возник не вчера. Украина ситуацией цинично воспользовалась.

«Сегодня для полуострова <…> одной из крайних масштабных очевидных проблем является водоснабжение, и это знает правительство Российской Федерации», — подчеркнул политик.

Бобков заметил, что выделенные Крыму около 50 миллиардов рублей из федерального бюджета для модернизации системы водоснабжения стали своеобразным ответом организовавшим водную блокаду полуострова скептикам и шантажистам.

«Водная блокада Украины провалилась», — подчеркнул парламентарий.

Он предположил, что сначала Киев раскритикует и поставит под сомнение план по устойчивому водоснабжению Крыма. Когда же его реализуют, наступит стадия игнорирования и попыток замолчать успехи российского полуострова.

«Украина лишила Крым поставок днепровской воды по Северо-Крымскому каналу, но теперь это не является рычагом шантажа и давления. <...> Проблема вододефицита в регионе будет решена окончательно», — заключил Бобков.

О выделении Крыму порядка 50 миллиардов рублей ранее заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Основная часть средств поступит из федерального бюджета. Комплексный план подготовлен как для республики, так и для Севастополя.