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    11 марта 2021, 16:30

    Крымский сенатор призвал не увольнять министра Новосельскую за мат

    Анастасия Калинина

    Министр культуры Арина Новосельская случайно выругалась на совещании с губернатором, но увольнения она не заслуживает. Хотя такое поведение ее совсем не красит. Об этом рассказал сенатор от Крыма Сергей Цеков.

    Крымский сенатор призвал не увольнять министра Новосельскую за мат

    Он отметил, что профессионализм Новосельской говорит в ее пользу.

    «Конечно, такие выражения не красят министра. Но все же нецелесообразно говорить о таких суровых мерах, как увольнение. Ее профессионализм, опыт не подлежат сомнению, это должно быть главным», — рассказал он РИА «Новости».

    В четверг глава Крыма Сергей Аксенов поручил организовать служебное расследование после того, как по видесвязи его выступление нецензурной фразой перебила министр Арина Новосельская. Губернатор также сделал замечание. В ту же минуту Новосельская начала активно извиняться перед коллегами. Она объяснила, что у нее произошел сбой связи.

    В конце февраля депутаты Томаринского городского округа на Сахалине проголосовали за прекращение полномочий своего коллеги Сергея Булатова. Причиной стало его видео в TikTok, где бывший парламентарий матерится и курит в присутствии детей.