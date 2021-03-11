Крымский сенатор призвал не увольнять министра Новосельскую за мат

Министр культуры Арина Новосельская случайно выругалась на совещании с губернатором, но увольнения она не заслуживает. Хотя такое поведение ее совсем не красит. Об этом рассказал сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Он отметил, что профессионализм Новосельской говорит в ее пользу.

«Конечно, такие выражения не красят министра. Но все же нецелесообразно говорить о таких суровых мерах, как увольнение. Ее профессионализм, опыт не подлежат сомнению, это должно быть главным», — рассказал он РИА «Новости».

В четверг глава Крыма Сергей Аксенов поручил организовать служебное расследование после того, как по видесвязи его выступление нецензурной фразой перебила министр Арина Новосельская. Губернатор также сделал замечание. В ту же минуту Новосельская начала активно извиняться перед коллегами. Она объяснила, что у нее произошел сбой связи.

В конце февраля депутаты Томаринского городского округа на Сахалине проголосовали за прекращение полномочий своего коллеги Сергея Булатова. Причиной стало его видео в TikTok, где бывший парламентарий матерится и курит в присутствии детей.