Крымский политолог вспомнил о реакции людей на итоги референдума

Крымский политолог Владимир Джаралла вспомнил, как жители полуострова отреагировали на итоги референдума, который состоялся 16 марта 2014 года. В тот день почти 97% высказались за присоединение республики к России, написало ИА Nation News.

«Мы понимали, что происходит невероятное историческое событие, которое может быть раз в жизни, и оно зависит от нас. Поэтому для людей это было очень важно. Люди надеялись на мир, так как мы видели, кто пришел к власти на Украине», — подчеркнул Джаралла.

По его словам, у людей было ощущение чуда. Политолог отметил, что жители полуострова просто радовались и обменивались поздравлениями. Крымчане не спрашивали друг друга о том, кто как проголосовал, потому что все были единогласны.

Джаралла уточнил, что, если бы Крым не вошел в состав РФ, развитие событий было бы страшным. Как думает эксперт, при альтернативном сценарии в республике «была бы грандиозная резня». Он подчеркнул, что референдум и изменение статуса полуострова позволили не случиться настоящей трагедии.