Крымский политик Чегринец назвал чушью обещания Украины вернуть полуостров к 2030 году
Обещание властей Украины вернуть контроль над Крымом к 2030 году является обманом и игрой на публику. Об этом заявил сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец.
По его мнению, правительство Украины прекрасно понимает, что в вопросе территориальной принадлежности полуострова поставлена точка, но в Киеве продолжают делать заявления, которые можно считать чушью, сообщило РИА «Новости».
Заявление о том, что Украина должна вернуть Крым и Донбасс к 2030-му, сделали депутаты украинской партии «Слуга народа».
«Жалко тот народ, где такие „слуги“. Очередной обман и обворовывание готовят на Украине депутаты от правящей партии. Что за чушь они несут? Какие вещества они там употребляют?» — возмутился Чегринец.
Он заявил, что эти обещания связаны с тем, что на Украине сложилась плачевная ситуация и во внутренней, и во внешней политике. Поэтому депутаты ищут победы, там где априори их быть не может.
«Эта риторика — просто часть стратегии краха, которая называется очень просто: „Дайте денег“», — заключил собеседник агентства.