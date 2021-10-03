Крымский политик Чегринец назвал чушью обещания Украины вернуть полуостров к 2030 году

Обещание властей Украины вернуть контроль над Крымом к 2030 году является обманом и игрой на публику. Об этом заявил сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец.

По его мнению, правительство Украины прекрасно понимает, что в вопросе территориальной принадлежности полуострова поставлена точка, но в Киеве продолжают делать заявления, которые можно считать чушью, сообщило РИА «Новости».

Заявление о том, что Украина должна вернуть Крым и Донбасс к 2030-му, сделали депутаты украинской партии «Слуга народа».

«Жалко тот народ, где такие „слуги“. Очередной обман и обворовывание готовят на Украине депутаты от правящей партии. Что за чушь они несут? Какие вещества они там употребляют?» — возмутился Чегринец.

Он заявил, что эти обещания связаны с тем, что на Украине сложилась плачевная ситуация и во внутренней, и во внешней политике. Поэтому депутаты ищут победы, там где априори их быть не может.

«Эта риторика — просто часть стратегии краха, которая называется очень просто: „Дайте денег“», — заключил собеседник агентства.