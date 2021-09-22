Крымский парламентарий осудил позицию Турции по полуострову

Первый зампред Госсовета Крыма Ефим Фикс обсудил с «ПолитЭкспертом» сообщение о том, что президент Турции заявил о необходимости сохранить территориальную целостность и суверенитет Украины, «включая территорию Крыма».

«Выстраивать некие отношения между Турцией и Российской Федерацией и в то же время выступать с такими заявлениями — это по крайней мере не совсем этично и порядочно. Тем более уже поставлена точка. Вопрос Крыма закрыт навсегда», — обозначил Фикс.

Он назвал некорректным и безответственным заявление турецкого МИД о непризнании выборов на территории Крыма. По его словам, подобными действиями ведомство показывает некомпетентность, невоспитанность и безответственное отношение к своему государству.

«Нам их мнение и позиция по отношению к выборам на полуострове, как говорится, наплевать и забыть», — подчеркнул собеседник издания.