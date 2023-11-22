Общество 22 ноября 2023, 17:51 Крымский мост временно закрыли для движения автотранспорта Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно закрыли вечером 22 ноября РИА «Новости»

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Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. Об этом сообщил оперштаб Республики Крым в Telegram-канале.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — указали в в сообщении.

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Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и выполнять указания сотрудников транспортной безопасности.

Движение по мосту в сторону Керчи перекрывали примерно на час 29 октября. Вице-премьер Марат Хуснуллин ранее заявил, что дорожные службы полностью завершили все работы на Крымском мосту на 18 дней раньше намеченного срока.

ВСУ совершили террористическую атаку на Крымский мост 17 июля. Они нанесли удар с помощью надводных беспилотников, в результате чего произошли взрывы. Жертвами атаки стал супруги из Новооскольского округа Белгородской области. Их несовершеннолетняя дочь получила ранения.