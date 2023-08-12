Общество 12 августа 2023, 19:27 Крымский мост вновь открыли для проезда автомобилей Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили РИА «Новости»

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Движение автомобилей по Крымскому мосту восстановили, сообщил в 14:13 Telegram-канал об оперативной обстановке на объекте.

Водителям напомнили, что на автоподходах продолжает действовать досмотр пассажиров и транспорта. Сейчас проехать можно только на легковом автомобиле — грузовики и автобусы используют альтернативный маршрут либо паромную переправу. Пассажиров попросили без особой надобности не покидать машину, находясь в очереди: это мешает проезду транспорта и увеличивает время ожидания.

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Сегодня днем над Крымским мостом заметили густой дым. Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, над объектом сработали системы противовоздушной обороны. Дымовую завесу поставили спецслужбы. Движение автомобилей временно перекрыли. Позже Минобороны информировало о том, что ВСУ попытались ударить по мосту зенитной управляемой ракетой комплекса С-200, переделанной в ударную, однако ПВО перехватила снаряд. Люди не пострадали, разрушений тоже нет.