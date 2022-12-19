Общество 19 декабря 2022, 04:04 Крымский мост перекроют в понедельник для восстановительных работ Движение по Крымскому мосту приостановят в понедельник для ремонтных работ РИА «Новости»

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Автомобильное движение по Крымскому мосту приостановят в понедельник на шесть часов, на объекте будут проводить ремонтно-восстановительные работы. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта полуострова в соцсети.

«19 декабря с 12:00 до 18:00 движение автомобилей по Крымскому мосту будет остановлено в связи с ремонтно-восстановительными работами», — предупредили в министерстве.

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Водителей призвали не планировать поездки в Крым и обратно на это время, грузовым автомобилям рекомендовали выбирать наземные маршруты через новые территории России.

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Теракт на мосту произошел рано утром 8 октября, в результате взрыва были разрушены два пролета автомобильного моста.

В Госдуме отметили, что любые провокации в отношении Крыма будут жестоко пресекаться. Позиция властей США, которые открыто признали право Украины проводить военные операции на полуострове, аукнется им, заявил депутат от крымского региона Михаил Шеремет. У армии России есть козыри, способные поставить на место или уничтожить любого агрессора.