Крымский мост назвали защищенной от терактов трассой

Крымский мост — защищенная со всех сторон магистраль. Теракты на этой трассе невозможны несмотря на заявления властей Украины и Зарада. Об этом на пресс-конференции в Sputnik Южная Осетия сообщил сенатор Сергей Цеков.

«Спокойно отправляйтесь в Крым. От Владикавказа до Симферополя 14 часов езды. Дорога хорошая», — отметил он.

Также Цеков подчеркнул, что слова о планировании теракта на Крымском мосту звучат не только со стороны украинских властей. По его словам, подорвать трассу призывают и западные журналисты.

Однако все это — голословные заявления. Цеков сказал, что Россия обеспечивает безопасность трассы и региона на самом высоком уровне. За этим следят не только правоохранительные органы, но и ФСБ.

«За восемь лет нахождения Крыма в составе РФ было много попыток провести теракты, но ни одна из них не увенчалась серьезным успехом. Мы, крымчане, очень спокойно себя чувствуем. У нас нет паники по поводу заявлений из Украины и стран Запада», — подчеркнул Цеков.