Крымский мост достроили

Строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершилось. Ростехнадзор уже подтвердил технологическую готовность объекта.

Об этом сказано в сообщении ведомства. Там уточняется, что Ростехнадзор с февраля 2016 года осуществлял государственный строительный контроль за возведением железнодорожной части Крымского моста.

Заключение о соответствии удостоверяет — объект построен и соответствует проектной документации. Строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено Ростехнадзор.

В ведомстве отметили, что контроль строительства этой части объекта выполняла специально созданная рабочая группа. В нее входили сотрудники центрального аппарата Ростехнадзора, Северо-Кавказского управления ведомства и Межрегионального управления Ростехнадзора по Крыму и Севастополю. Последние выездные проверки железнодорожной части Крымского моста провели в декабре 2019 года.

Росавтодор разрешил вводить недавно достроенную железную дорогу в эксплуатацию. В сообщении ведомства сказано, что объект приняла комиссия, которая включала в себя представителей заказчика проекта, подрядчика, стройконтроля и авторского надзора.

По плану, железнодорожную часть моста должны передать балансодержателю до 24 декабря. Перевозками по железной дороге займется «Крымская железная дорога» (КЖД). Первый пассажирский рейс через Керченский пролив состоится 25 декабря.