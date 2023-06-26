Общество 26 июня 2023, 18:57 Крымский Минтранс опроверг приостановку автобусного сообщения с Херсонской областью Минтранс Крыма: автобусное сообщение с Херсонской областью не нарушено РИА «Новости»

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Автобусное сообщение между Крымом и Херсонской области не приостановлено. Информацию, появившуюся в том числе в официальных источниках, опроверг в своем Telegram-канале министр транспорта республики Николай Лукашенко.

Рейс из Ялты до Мелитополя через Геническ осуществляется с выходом из Симферополя в 10:30, уточнил он. Кроме того, продолжают действовать рейсы из Симферополя в Мелитополь, Бердянск и Скадовск. Рейсы по маршрутам из Симферополя до Мелитополя и Бердянска совершаются два раза в день.

Ранее в Telegram-канале администрации Новокаховского городского округа появились данные о том, что автобусное сообщение между Крымом и Херсонской областью приостановили до 30 июня. Авторы канала ссылались на херсонский Минтранс.

Сообщалось, что сейчас на автостанции в Геническе находятся только рейсовые автобусы, двигающиеся по Херсонской области, в том числе до Скадовска, Арабатской стрелки. СМИ писали также, что движение маршрутов прекратилось на период ликвидации последствий ЧС.