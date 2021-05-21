Крымский депутат пригрозил США не признать их суверенитет над Аляской

Законопроект конгресса США о непризнании присоединения Крыма к России неинтересен жителям полуострова, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс. По его мнению, с таким же успехом власти Крыма могут принять закон о непризнании суверенитета Соединенных Штатов над Аляской.

«Нам их точка зрения неинтересна. От того, признают они Крым или нет, ни в России, ни в Крыму ничего не изменится. Мы с таким же успехом можем подготовить и принять документ о непризнании суверенитета США над Аляской. Примем такой документ и распространим по всему миру. Посмотрим, что тогда скажут власти США, пусть доказывают всему миру», — сказал РИА «Новости» Фикс.

Однако, по его словам, Россия такой закон принимать не станет, потому что страна «ответственно и уважительно относится ко внутренней политике других государств». Он призвал Вашингтон взять пример с Москвы и перестать вмешиваться во внутренние дела других государств.

«США пора успокоиться. Их точка зрения абсолютно не влияет на решения России», — добавил вице-спикер.

В четверг, 20 мая, в международном комитете конгресса США единогласно поддержали законопроект, который запрещает федеральным ведомствам признавать Крым российским. Согласно документу, США не признает суверенитет России над полуостровом, его воздушным пространством и территориальными водами.