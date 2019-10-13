Крымский депутат объяснил корабли США в Черном море

Депутат Государственной Думы от Крыма Руслан Бальбек рассказал о кораблях США у российских берегов. По словам парламентария, их сопровождение — рутинная задача Черноморского флота России.

Командующая Шестым флотом США Лиза Франкетти заявила, что заход эсминца Porter в Черное море продемонстрировал приверженность США свободе судоходства. Кроме того, таким образом флот США показал свою силу союзникам по НАТО.

«В течение 2019 года это уже седьмой заход», — добавила Франкетти. Ее слова привел сайт телеканала «Царьград».

«У США — плановая „свобода судоходства“, а у нас — неизменное обеспечение безопасности морских границ. Отслеживать корабли НАТО в Черном море — это один из элементов повседневной жизни Черноморского флота», — отметил по этому поводу депутат Госдумы. Слова Бальбека привел сайт телеканала RT.

Как отметил парламентарий, Россия не будет препятствовать свободному судоходству тех, кто соблюдает конвенцию Монтре. Так называют соглашение, заключенное рядом стран еще в 1936 году.

Эсминец США вошел в Черное море. Его сопровождают три российских корабля Подробнее

В соответствии с документом, Турция получила полный контроль над проливами Босфор и Дарданеллы. Соглашение при этом гарантирует свободный проход гражданских судов через черноморские проливы в мирное время, при этом накладывая определенные ограничения на перемещение военных кораблей. Соглашение с некоторыми правками остается в силе до сих пор.

Национальный центр управления обороной России 12 октября сообщил что три российских корабля Черноморского флота сопровождают вошедший в Черное море эсминец США Porter. Американский корабль вошел в южную часть черноморской акватории. Он оснащен крылатыми ракетами «Томагавк» и противоракетами «Иджис».