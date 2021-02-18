Крымский депутат назвал глупостью планы Украины перекрыть воду с помощью дамбы

Крымский парламентарий Владимир Бобков назвал глупостью планы Киева достроить дамбу на Северо-Крымском канале. Ее планируют возвести, чтобы сделать невозможной подачу воды на полуостров.

Бобков уверяет, что ничего, кроме пустой растраты денег, данная инициатива Украине не принесет, сообщило РИА «Новости».

На данный момент на Крымском полуострове проводятся масштабные работы по укреплению водной безопасности. Так что любая возможность получения воды с территории Украины становится для полуострова неактуальной, рассказал Бобков.

«Рассуждения о строительстве дамбы для усложнения подачи воды в Крым на фоне дефицита бюджетных средств на Украине звучат как очередная глупость. Пора прекратить все эти глупые заявления о воде, поставки которой Украина давно перекрыла и теперь еще хочет впустую потратить средства, чтобы самой себе гарантировать это», — сообщил парламентарий.

По его мнению, несмотря на различные вызовы, крымчане рассчитывают исключительно на свои ресурсы.

«Мы пройдем непростой период водного дефицита. В этом нам поможет не только системная работа, но и климатический фактор», — объяснил Бобков.

Постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил о планах достроить дамбу на 107-м километре Северо-Крымского канала, чтобы исключить возможность водоснабжения полуострова.

Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, но после присоединения Крыма Россией полностью прекратила подачу воды в одностороннем порядке.

Вопрос решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения. За последний год эти ресурсы сократились из-за недостаточного количества осадков.