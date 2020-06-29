Крымские власти рассказали об ожидаемом в июле турпотоке

По словам Волченко, ожидается, что в июле в Крыму будет один-полтора миллиона туристов с дальнейшим помесячным ростом. ИА Nation News уточнило, что в 2019 году в этот же период на полуострове отдохнули 1,8 миллиона человек.

По данным информагентства, с 15 июня для крымчан восстановили свою работу отели и курорты. Отдыхающих из других регионов России ждут в Крыму с первого июля.