Украина должна возместить ущерб, который она нанесла полуострову за все годы, которые она там находилась. Кроме того, страна не имеет права требовать за Крым репарации. Об этом заявил вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов.

«Киевские власти не имеют никакого права что-то требовать от Крыма. Как раз Украина должна возместить крымчанам ущерб, нанесенный полуострову за все годы его эксплуатации в составе украинского государства, а РФ — компенсировать ее затраты на восстановление полуразрушенной экономики полуострова», — сказал он РИА «Новости».

Вице-премьер подчеркнул, что крымчане, пока находились в составе полуострова, были объектами эксплуатации и ограбления на протяжении многих лет. Мурадов отметил, что этот вопрос прорабатывается, поэтому претензии будут высказаны.

Он высказался на фоне опубликованного интервью вице-премьера Украины, министра по делам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, который заявил, что Россия обязательно заплатит Украине «репарации» за воссоединение с Крымом.