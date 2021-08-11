Крымские власти предложили Украине возместить ущерб за разорение полуострова
Украина должна возместить ущерб, который она нанесла полуострову за все годы, которые она там находилась. Кроме того, страна не имеет права требовать за Крым репарации. Об этом заявил вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов.
«Киевские власти не имеют никакого права что-то требовать от Крыма. Как раз Украина должна возместить крымчанам ущерб, нанесенный полуострову за все годы его эксплуатации в составе украинского государства, а РФ — компенсировать ее затраты на восстановление полуразрушенной экономики полуострова», — сказал он РИА «Новости».
Вице-премьер подчеркнул, что крымчане, пока находились в составе полуострова, были объектами эксплуатации и ограбления на протяжении многих лет. Мурадов отметил, что этот вопрос прорабатывается, поэтому претензии будут высказаны.
Он высказался на фоне опубликованного интервью вице-премьера Украины, министра по делам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, который заявил, что Россия обязательно заплатит Украине «репарации» за воссоединение с Крымом.