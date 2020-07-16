Цены на топливо в Крыму снизились

«С 16 июля в Крыму будут на 1 рубль снижены цены на бензин АИ-95 и АИ-92 и на 50 копеек — на дизельное топливо», — сказал Аксенов.

Он отметил, что понижение цен стало возможным благодаря договоренности с нефтетрейдерами. Однако, цена на премиальный вид топлива не изменилась, написала «Свободная пресса».

Бензин АИ-95 до весны нынешнего года обходился жителям Крыма среднем в 48,65 рубля, а с начала лета цена поднялась до 52,8 рубля. Отмечается, что цена начала резко повышаться с 1 июня 2020 года. С этого периода стоимость увеличилась на 8,5%.

«Рост стоимости топлива был связан, прежде всего, с повышением цен на Санкт-Петербургской Международной товарно-сырьевой бирже в мае–июне на 27%, а также с логистическими проблемами», — объяснил глава полуострова Сергей Аксенов.