Крымские татары призвали Турцию признать Крым частью РФ

Крымские татары призвали власти Турции признать Крым частью России. Об этом заявил глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров.

Он отметил в беседе с РИА «Новости», что Россия никого не принуждает признавать, что Крым принадлежит ей. Но если турецкие власти хотят быть последовательными, тогда им следует показать, что поддержка крымских татар не является политическим пиаром. В таком случае Анкара должна признать Крым частью России.

«Мы дома, и это наш выбор», — сказал глава региональной автономии.

Он напомнил, что Крым де-факто и де-юре является российским. Умеров указал, что за воссоединение с РФ проголосовало подавляющее большинство крымчан. Признание Крыма российским прежде всего нужно для выстраивания конструктивных отношений, считает представитель крымских татар.

«Если Турция готова обсуждать вопросы признания и выставить на торги Турецкую Республику Кипр, это их дело, у нашей страны нет необходимости за кем-либо бегать», — заключил Умеров.

Турецкий профессор Малтепе Хасан Унал ранее заявил, что если Россия признает независимость Северного Кипра, тогда Турция сможет признать Крым российским. Позже в Кремле заявили, что никакого предмета сделки в таком вопросе быть не может.