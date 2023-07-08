Общество 08 июля 2023, 17:30 Крымские татары обратились к Эрдогану Крымские татары призвали Эрдогана направить своих представителей на полуостров РИА «Новости»

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Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану следует направить собственных представителей в Крым, чтобы ознакомиться с жизнью татар на полуострове. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель Крымской межнациональной миссии, крымско-татарский общественный деятель Заур Смирнов.

«На встрече с [Владимиром] Зеленским президент Турции вновь отождествлял крымских татар с остальной Украиной, что не имеет отношения к реальности. Эрдогану следует отправить своих представителей на полуостров, а затем делать подобные заявления», — сказал он.

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Смирнов отметил, что за все годы нахождения в составе Украины крымские татары вели борьбу за свою свободу.

«Власти Украины отказывались признать крымско-татарский язык государственным, не принимали решение о реабилитации, запрещали строить Соборную мечеть. Эрдоган знает об этом, но признавать все не спешит», — добавил представитель миссии.

Ранее глава автономии крымских татар Эйваз Умеров предложил создать Крымский федеральный округ после зачистки юга Украины от боевиков.