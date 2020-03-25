Крымские сироты получили квартиры с протекающей крышей

По словам пресс-службы управления СК по Республике Крым и Севастополю, батареи выданных квартир не подключили к системе централизованного теплоснабжения. В крыше заметили течь, а в подъезде и квартирах — плесень. Более того, специалисты установили другие «нарушения санитарно-эпидемиологических норм и требований».

«В то же время в акте приема-передачи жилья отсутствует информация о проверке достоверности сведений, предоставленных поставщиками в части наличия в жилом помещении центрального отопления, исправного и функционирующего без видимых повреждений», — пояснили в пресс-службе.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело против должностных лиц. В настоящее время устанавливаются детали ситуации.