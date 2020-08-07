Крымские пограничники забрали античные и средневековые ценности у местного коллекционера
Крымские пограничники изъяли античные и средневековые ценности у 26-летнего жителя Кировского района. Об этом сообщила онлайн-газета «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.
Пограничники обследовали квартиру местного жителя, который, предположительно, коллекционировал предметы старины. У него нашли более 200 предметов, которые по внешним признакам представляют историческую и культурную ценность.
Позже специалисты провели искусствоведческую экспертизу, которая подтвердила эти предположения. Эксперты Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника установили, что обнаруженные образцы относятся к эпохе Античности и Средневековья, поэтому несут культурную и историческую ценности.
Возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Незаконный оборот археологических предметов».
В дальнейшем изъятые ценности могут передать в один из музеев республики.