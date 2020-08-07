Крымские пограничники забрали античные и средневековые ценности у местного коллекционера

Пограничники обследовали квартиру местного жителя, который, предположительно, коллекционировал предметы старины. У него нашли более 200 предметов, которые по внешним признакам представляют историческую и культурную ценность.

Позже специалисты провели искусствоведческую экспертизу, которая подтвердила эти предположения. Эксперты Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника установили, что обнаруженные образцы относятся к эпохе Античности и Средневековья, поэтому несут культурную и историческую ценности.

Возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Незаконный оборот археологических предметов».

В дальнейшем изъятые ценности могут передать в один из музеев республики.