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    07 августа 2020, 16:24

    Крымские пограничники забрали античные и средневековые ценности у местного коллекционера

    Алена Макаренко

    Крымские пограничники изъяли античные и средневековые ценности у 26-летнего жителя Кировского района. Об этом сообщила онлайн-газета «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

    Пограничники обследовали квартиру местного жителя, который, предположительно, коллекционировал предметы старины. У него нашли более 200 предметов, которые по внешним признакам представляют историческую и культурную ценность.

    Позже специалисты провели искусствоведческую экспертизу, которая подтвердила эти предположения. Эксперты Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника установили, что обнаруженные образцы относятся к эпохе Античности и Средневековья, поэтому несут культурную и историческую ценности.

    Возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Незаконный оборот археологических предметов».

    В дальнейшем изъятые ценности могут передать в один из музеев республики.

    Новости SMI.FM