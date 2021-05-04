Крымские отели начали закрывать бронирование из-за высокой загрузки

Спрос на отечественный отдых продолжает расти. Однако часть крымских отелей уже закрыла бронирование из-за высокой загрузки. Об этом рассказал руководитель крымского отделения Российского союза туриндустрии Борис Зелинский.

«В зависимости от объекта высокий уровень бронирования в Большой Ялте, где-то уже до 80–90%, а на некоторых уже даже объявлен стоп. Следом идет Большая Алушта — тоже Южный берег Крыма, высокий уровень бронирований — до 70–80% загрузка, менее популярные — по 60%», — передал ТАСС его слова.

По его словам, повышенный спрос наблюдается и на курортах западного, восточного побережий Крыма. Они обычно не так востребованы у туристов. Там популярные гостиницы заполнены уже на 60–70%. По предварительному прогнозу Зелинского, за год Крым примет восемь-девять миллионов туристов.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что с начала года регион уже принял миллион отдыхающих. Накануне глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила, что внутренний туризм в России уже в этом году может вернуться к доковидным показателям.