Общество 17 июля 2023, 09:16 Крымские отели безвозмездно продлят проживание вынужденно задержавшихся туристов РСТ: отельеры сообщили о планах безвозмездно продлить проживание туристов в Крыму РИА «Новости»

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Отельеры в Крыму выразили готовность безвозмездно продлить проживание туристов, которые оказались вынуждены задержаться на полуострове. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии.

«Для туристов, которые пока вынуждены остаться в Крыму, отельеры готовы продлить проживание безвозмездно», — отметили в РСТ.

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Кроме того, в союзе подчеркнули, что массовых аннуляций туров в Крым пока что не зафиксировали.

Утром в понедельник, 17 июля, на Крымском мосту со стороны республики произошло ЧП. Известно о гибели семейной пары из Белгородской области, их дочь выжила. Сейчас с ребенком работают врачи.

Минтранс заявлял, что повреждение получило дорожное полотно на пролетах Крымского моста. При этом появившуюся в Сети информацию о поврежденных опорах моста ведомство не подтвердило.

Советник главы Крыма Олег Крючков отмечал, что путешественники могут добраться до полуострова по суше через три пункта пропуска.