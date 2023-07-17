17 июля 2023, 09:16
Крымские отели безвозмездно продлят проживание вынужденно задержавшихся туристов
РСТ: отельеры сообщили о планах безвозмездно продлить проживание туристов в Крыму
Отельеры в Крыму выразили готовность безвозмездно продлить проживание туристов, которые оказались вынуждены задержаться на полуострове. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии.
«Для туристов, которые пока вынуждены остаться в Крыму, отельеры готовы продлить проживание безвозмездно», — отметили в РСТ.
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Кроме того, в союзе подчеркнули, что массовых аннуляций туров в Крым пока что не зафиксировали.
Утром в понедельник, 17 июля, на Крымском мосту со стороны республики произошло ЧП. Известно о гибели семейной пары из Белгородской области, их дочь выжила. Сейчас с ребенком работают врачи.
Минтранс заявлял, что повреждение получило дорожное полотно на пролетах Крымского моста. При этом появившуюся в Сети информацию о поврежденных опорах моста ведомство не подтвердило.
Советник главы Крыма Олег Крючков отмечал, что путешественники могут добраться до полуострова по суше через три пункта пропуска.
Крымский мост
Туризм
ЧП на Крымском мосту
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