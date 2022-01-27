Крымские министерства засудят украинские из-за водной блокады

Семь крымских министерств, ведомств и предприятий подадут иск к трем юрлицам Украины, чтобы взыскать ущерб из-за водной блокады полуострова. Об этом депутат Госсовета Крыма Сергей Трофимов рассказал РИА «Новости».

В Крыму потребуют взыскать ущерб с украинских юрлиц, ответственных за подачу воды по Северо-Крымскому каналу. Трофимов сообщил, что семь крымских министерств и госкомитетов подадут иск к Министерству защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, Госагентству водных ресурсов Украины и управлению Северо-Крымского канала.

В Крыму также составили список лиц, причастных к водной блокаде. Сейчас в него входят 12 человек, в их числе бывшие депутаты Рады, политики, бывшие президенты Петр Порошенко и Леонид Кравчук. Но в дальнейшем этот список могут расширить. Трофимов сказал, что этим уже займется следствие.

О подготовке первого иска к Украине по водной блокаде ранее сообщил первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс. Иск планируют направить в конце февраля. В ноябре 2021 года Фикс заявил, что крымские власти исключат возможность возобновления подачи воды с Украины.