Крымские больницы начнут консультации через мессенджеры

Пользователи смогу писать медицинским учреждениям в Facebook и WhatsApp, а сотрудники обязаны будут ответить в течение трех часов. Эту меру решили принять, чтобы не сталкивать людей с коронавирусом и остальных больных.

«Избавить людей от необходимости совершать лишние поездки в учреждение. Там как раз все и происходит. Приходят без коронавирусной инфекции люди, либо с другими заболеваниями, смешиваются потоки», — пояснил глава Крыма Сергей Аксенов.