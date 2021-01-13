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    13 января 2021, 16:27

    Крымские больницы начнут консультации через мессенджеры

    Дарья Морозова

    Больницы Крыма начнут консультировать пациентов в мессенджерах. Об этом сообщил телеканал ОТР со ссылкой на Минздрав региона.

    Пользователи смогу писать медицинским учреждениям в Facebook и WhatsApp, а сотрудники обязаны будут ответить в течение трех часов. Эту меру решили принять, чтобы не сталкивать людей с коронавирусом и остальных больных.

    «Избавить людей от необходимости совершать лишние поездки в учреждение. Там как раз все и происходит. Приходят без коронавирусной инфекции люди, либо с другими заболеваниями, смешиваются потоки», — пояснил глава Крыма Сергей Аксенов.